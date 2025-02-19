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Жерсон не хочет покидать «Фламенго» и переходить в «Зенит» — Касагранде

Жерсон не хочет покидать «Фламенго» и переходить в «Зенит» — Касагранде
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27-летний полузащитник бразильского «Фламенго» Жерсон не хочет покидать клуб и переходить в санкт-петербургский «Зенит», сообщает журналист и инсайдер Вене Касагранде в социальной сети X. По информации источника, хавбек всегда давал понять, что желает остаться во «Фламенго».

Ранее появилась информация, что «Зенит» предложил бразильскому клубу € 18 млн за Жерсона, но в ответ получил отказ. Самому футболисту сине-бело-голубые предлагали контракт сроком на пять лет с зарплатой в размере € 500 тыс. в месяц.

Отметим, что авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего полузащитника в € 20 млн.

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