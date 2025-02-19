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«Я всем обязан «Барселоне». Ламин Ямаль высказался о возможном продлении контракта

«Я всем обязан «Барселоне». Ламин Ямаль высказался о возможном продлении контракта
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Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о возможном продлении контракта cо своим нынешним клубом.

«Думаю, никто не сомневается в том, насколько я большой фанат «Барсы» и как сильно хочу остаться в этом клубе. Если обе стороны хотят, чтобы что-то произошло, это произойдёт. Я всем обязан «Барселоне», — приводит слова Ямаля журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Ламин принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и 15 результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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