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20:45 Мск
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Реал — Манчестер Сити: во сколько начнётся матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию онлайн

«Реал» — «Манчестер Сити»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 19 февраля, состоится ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встретятся «Реал» и «Манчестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслужит бригада арбитров из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый стыковой матч между этими командами завершился в пользу «Реала» со счётом 3:2. Победитель двухматчевого противостояния получит путёвку в 1/8 финала турнира. «Королевский клуб» является действующим победителем Лиги чемпионов.

Календарь Лиги чемпионов
Таблица Лиги чемпионов
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