«Реал» — «Манчестер Сити»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 19 февраля, состоится ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встретятся «Реал» и «Манчестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслужит бригада арбитров из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Первый стыковой матч между этими командами завершился в пользу «Реала» со счётом 3:2. Победитель двухматчевого противостояния получит путёвку в 1/8 финала турнира. «Королевский клуб» является действующим победителем Лиги чемпионов.