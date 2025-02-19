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20:45 Мск
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«ПСЖ» — «Брест»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

«ПСЖ» — «Брест»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 19 февраля, состоится ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встретятся французские «ПСЖ» и «Брест». Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслужит бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Брест
Брест, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый матч в этом противостоянии завершился разгромной победой «Пари Сен-Жермен». Парижане победили со счётом 3:0. Отметим, что команда Луиса Энрике завершила общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Брест» занял 18-е место. В активе команды 13 очков. Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».

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