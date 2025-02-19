«ПСЖ» — «Брест»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 19 февраля, состоится ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встретятся французские «ПСЖ» и «Брест». Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслужит бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Первый матч в этом противостоянии завершился разгромной победой «Пари Сен-Жермен». Парижане победили со счётом 3:0. Отметим, что команда Луиса Энрике завершила общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Брест» занял 18-е место. В активе команды 13 очков. Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».