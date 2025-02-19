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23:00 Мск
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ПСВ — «Ювентус»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

ПСВ — «Ювентус»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 19 февраля, состоится ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встретятся ПСВ и «Ювентус». Команды будут играть на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды). Встречу обслужит бригада арбитров из Словении во главе с Славко Винчичем. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый стыковой матч между «Ювентусом» и ПСВ завершился победой команды из Италии со счётом 2:1. Отметим, что туринцы завершили общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 20-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. ПСВ занял 14-е место. В активе команды 14 очков. Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».

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