ПСВ — «Ювентус»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 19 февраля, состоится ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встретятся ПСВ и «Ювентус». Команды будут играть на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды). Встречу обслужит бригада арбитров из Словении во главе с Славко Винчичем. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Первый стыковой матч между «Ювентусом» и ПСВ завершился победой команды из Италии со счётом 2:1. Отметим, что туринцы завершили общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 20-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. ПСВ занял 14-е место. В активе команды 14 очков. Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».