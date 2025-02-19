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Ван Боммел объяснил, почему форвард «Милана» Леау напоминает ему Рибери и Роббена

Ван Боммел объяснил, почему форвард «Милана» Леау напоминает ему Рибери и Роббена
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Бывший полузащитник «Милана» и сборной Нидерландов Марк ван Боммел высказался о португальском нападающем «россонери» Рафаэле Леау.

«Он выдающийся игрок. Он быстрый, он физически силён. Я не думаю, что даже он сам полностью осознаёт, насколько он силён. Прежде всего ему нужно найти последовательность: он считает это вызовом самому себе. А затем, как говорит тренер, он должен возвращаться в оборону.

Знаете, кого он мне напоминает? Роббена и Рибери, с которыми я играл в «Баварии». Поначалу они не слишком участвовали в обороне: когда они начали помогать, эта команда стала непобедимой. Они сочетали конкурентную агрессивность со своим качеством», — приводит слова ван Боммела Milan News.

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