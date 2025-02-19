«Футбол иногда бывает жестокой игрой». Вратарь «Селтика» Шмейхель — о ничьей с «Баварией»
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Вратарь шотландского «Селтика» Каспер Шмейхель прокомментировал ничью в выездном матче с мюнхенской «Баварией» (1:1) в рамках стыковых матчей Лиги чемпионов. По сумме двух встреч в 1/8 финала турнира прошла команда из Германии (3:2).
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
18 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
Селтик
Глазго, Шотландия
0:1 Кюн – 63' 1:1 Дэвис – 90+4'
«Футбол иногда бывает жестокой игрой, таковы эмоции на данный момент. Я наслаждался каждой минутой, так что сыграть ещё 30 было бы просто замечательно. Сейчас так много разочарования, но если сделать шаг назад и проанализировать тот факт, что мы в гостях у «Баварии» и разочарованы ничьей, то, думаю, это говорит о многом, если вспомнить, с чего мы начинали», — приводит слова Шмейхеля Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).
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