«Футбол иногда бывает жестокой игрой». Вратарь «Селтика» Шмейхель — о ничьей с «Баварией»

Вратарь шотландского «Селтика» Каспер Шмейхель прокомментировал ничью в выездном матче с мюнхенской «Баварией» (1:1) в рамках стыковых матчей Лиги чемпионов. По сумме двух встреч в 1/8 финала турнира прошла команда из Германии (3:2).

«Футбол иногда бывает жестокой игрой, таковы эмоции на данный момент. Я наслаждался каждой минутой, так что сыграть ещё 30 было бы просто замечательно. Сейчас так много разочарования, но если сделать шаг назад и проанализировать тот факт, что мы в гостях у «Баварии» и разочарованы ничьей, то, думаю, это говорит о многом, если вспомнить, с чего мы начинали», — приводит слова Шмейхеля Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).