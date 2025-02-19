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Мор: Зиньковскому точно не стоит жаловаться на Станковича

Мор: Зиньковскому точно не стоит жаловаться на Станковича
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Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о переходе полузащитника красно-белых Антона Зиньковского в «Крылья Советов» на правах аренды до конца текущего сезона. По словам Мора, главный тренер «Спартака» Деян Станкович давал Зиньковскому шансы проявить себя.

«Зиньковскому точно не стоит жаловаться на Станковича. Ему давали больше шансов, чем кому‑либо другому в спартаковском составе. На старте сезона Станкович выпускал его в РПЛ в каждом туре. Я смотрел и удивлялся, ведь Зиньковский раз за разом полностью проваливал игры. А его терпели пять игр подряд, или около того. Антон может злиться только на самого себя», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Зиньковский выступал в составе «Крыльев Советов» с 2019 по 2022 год. За этот период он принял участие в 117 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 31 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока со «Спартаком» рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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