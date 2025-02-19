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Ван Боммел — о Рейндерсе: Серия А идеально подходит для него, он очень умный игрок

Ван Боммел — о Рейндерсе: Серия А идеально подходит для него, он очень умный игрок
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Бывший футболист «Милана» и сборной Нидерландов Марк ван Боммел высказался о полузащитнике итальянского клуба Тейани Рейндерсе.

«Он очень умный игрок. Он защищается, он атакует, он отнимает, он забивает. Он командный игрок, разносторонний человек. Я знал, что он достигнет вершины, даже если это будет совсем нелегко. Переход из «АЗ Алкмар» в «Милан» — это большой скачок, и он сразу же освоился в новой реальности. При этом я думаю, что Серия А идеально подходит для его характеристик», — приводит слова ван Боммела Milan News.

Рейндерс выступает за «Милан» с лета 2023 года. За это время полузащитник провёл 87 матчей за итальянский клуб, в которых забил 15 голов и отдал семь результативных передач. Действующее соглашение 26-летнего игрока с красно-чёрными рассчитано до июля 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 50 млн.

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