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Тикнизян: одно чемпионство с «Локомотивом» для меня дороже, чем пять — с «Зенитом»

Тикнизян: одно чемпионство с «Локомотивом» для меня дороже, чем пять — с «Зенитом»
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Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что для него важнее выиграть один чемпионский титул в составе железнодорожников, нежели пять раз стать чемпионом России вместе с «Зенитом». Год назад сине-бело-голубые были заинтересованы в переходе Тикнизяна, но трансфер не был осуществлён.

«На мой взгляд, для игрока с российским паспортом «Зенит» — это история не про футбол, а про деньги. Я для себя решил, что если полностью отдаваться футболу, как я это и делаю, то и в «Локомотиве» буду себя хорошо чувствовать с финансовой точки зрения. И знаете, одно чемпионство с «Локомотивом» для меня стоит дороже, чем пять — с «Зенитом», — приводит слова Тикнизяна «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне 25-летний Тикнизян принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Наира с «Локомотивом» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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