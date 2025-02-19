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Экс-игрок сборной Англии Агбонлахор раскритиковал трансферную политику «Челси»

Экс-игрок сборной Англии Агбонлахор раскритиковал трансферную политику «Челси»
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Бывший форвард «Астон Виллы» и сборной Англии Гэбриэл Агбонлахор раскритиковал трансферную политику лондонского «Челси».

«Посмотрите на некоторых игроков, за которых они заплатили большие деньги, а они просто не играют. Нету не попытался держать своего игрока на поле в матче с «Брайтоном». Он пришёл за большие деньги. Мадуэке может быть хорош на одной неделе и плох на следующей. Фернандеса притесняют в полузащите. Не хватает лидерства и качества, если честно. Страшно представить, сколько они потратили и растратили.

Бадьяшиль стоил € 42 млн, а мы так и не увидели его игры. Мудрик был катастрофическим приобретением. Энцо, Нету и Нкунку были дорогими. Они потратили € 54 млн на Феликса, а потом отправили его в аренду. Посмотрите, сколько денег они потратили впустую», — приводит слова Агбонлахора Chelsea News.

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