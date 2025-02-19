Гендиректор «Рубина» Айбатов объяснил отсутствие трансферов у команды

Генеральный директор казанского «Рубина» Александр Айбатов рассказал, как у команды проходят зимние учебно-тренировочные сборы, а также объяснил отсутствие новичков в клубе в зимнее трансферное окно.

«Сборы идут хорошо, всё по плану. Всё, что задумывали тренеры, воплощается. Проходит серьёзная ротация. Понятно, что не без шероховатостей. В последние матчи всё будет наигрываться непосредственно под «Ахмат».

Почему у клуба не было трансферов? Всё, что касается трансферов, всё к главному тренеру и спортивному директору. Работа ведётся. Но на данный момент нет варианта, который по цене и качеству подходил бы нам. Вряд ли нам стоит ждать кого‑то», — приводит слова Айбатова «Матч ТВ».

Казанский «Рубин» по итогам осенней части сезона-2024/2025 занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги восьмое место. Подопечные Рашида Рахимова набрали 26 очков в 18 матчах. В матче 19-го тура чемпионата России казанцы встретятся с «Ахматом». Игра состоится 1 марта.