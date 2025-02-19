Мор: после ухода Карпина у «Ростова» наступят очень сложные времена, всё держится на нём

Ветеран «Спартака» Эдуард Мор отреагировал на новости о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

«Если Карпин уйдёт, это будет потерей для «Ростова». Но ещё с осени все понимают, что тяжело. Финансы не такие, как были, и устаёшь от того, что ни за что не борешься. Накладываются постоянные переезды. Весь вопрос был в том, когда он уйдёт. Продержится до лета — молодец. В «Ростове» всё держится на Карпине — благодаря ему футболисты приходят и не уходят. После ухода Карпина у «Ростова» наступят очень сложные времена», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.