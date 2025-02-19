Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мор: после ухода Карпина у «Ростова» наступят очень сложные времена, всё держится на нём

Мор: после ухода Карпина у «Ростова» наступят очень сложные времена, всё держится на нём
Комментарии

Ветеран «Спартака» Эдуард Мор отреагировал на новости о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

«Если Карпин уйдёт, это будет потерей для «Ростова». Но ещё с осени все понимают, что тяжело. Финансы не такие, как были, и устаёшь от того, что ни за что не борешься. Накладываются постоянные переезды. Весь вопрос был в том, когда он уйдёт. Продержится до лета — молодец. В «Ростове» всё держится на Карпине — благодаря ему футболисты приходят и не уходят. После ухода Карпина у «Ростова» наступят очень сложные времена», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Карпин в «Динамо» — суперидея. Но уж слишком много должно совпасть
Карпин в «Динамо» — суперидея. Но уж слишком много должно совпасть
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android