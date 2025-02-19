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«Соответствует ДНК «Милана». Марк ван Боммел высказался о Златане Ибрагимовиче

«Соответствует ДНК «Милана». Марк ван Боммел высказался о Златане Ибрагимовиче
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Бывший полузащитник «Милана» и сборной Нидерландов Марк ван Боммел высказался об экс-форварде сборной Швеции Златане Ибрагимовиче, который на данный момент занимает пост советника президента «россонери».

«Вместе мы выиграли скудетто. У него очень сильный характер, который заставляет его всегда стремиться к успеху, и это соответствует ДНК «Милана». Сегодняшняя роль иная, но я видел, что в последних двух трансферных окнах, с прошлого лета по январь, он пытался построить команду, которая отражала бы его представление о футболе. Я надеюсь и верю, что ему это удалось: «Милан», учитывая его историю, не может оставаться за пределами четвёрки лучших в чемпионате Италии и Лиге чемпионов, даже если сегодня в Серии А за первые места борются шесть или семь клубов», — приводит слова ван Боммела Milan News.

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