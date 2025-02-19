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Эдуард Мор: не верю в ЦСКА, а Алеррандро такой же нападающий, как Гуарирапа

Эдуард Мор: не верю в ЦСКА, а Алеррандро такой же нападающий, как Гуарирапа
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Ветеран «Спартака» Эдуард Мор оценил амбиции ПФК ЦСКА в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Также он поделился мнением о трансфере бразильского форварда Алеррандро в стан армейцев.

«ЦСКА вряд ли вклинится в борьбу за тройку. Не вижу у них явных подвижек. Они могут сыграть лучше, но не думаю, что они могут куда-то вклиниться. Не верю в ЦСКА. А Алеррандро такой же нападающий, как Гуарирапа. Там нет никакой стабильности, чтобы постоянно забивал. Нет запаса прочности. Работящий парень, как Гуарирапа, но не более того», — сказал Эдуард Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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