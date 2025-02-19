Мор: не понимаю разговоров: «Зачем тратиться?» Как зачем? «Спартак» должен быть чемпионом

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о внушительных трансферных тратах московского клуба этой зимой.

«В истории с Саласаром и «Спартаком» ключевое, что пока он только может перейти. У «Спартака» остался один гештальт — центральный полузащитник хорошего уровня. С Иличем не получилось — пытаются взять Саласара. Топ-клубы и должны тратиться на качественных футболистов. Я не понимаю этих разговоров: «А зачем так тратиться?» Как зачем? «Спартак» должен быть чемпионом! Они уступают по составу «Зениту», поэтому нужны вложения, чтобы бороться за чемпионство.

Зачем вообще вкладываться, если не выигрывать чемпионат? Нужно что-то делать, чтобы быть лучшим клубом. Что ни сделай, ты всё равно плохой. Даёшь деньги, чтобы побороться с «Зенитом» — всё равно не так. Я не представляю, что нужно сделать, чтобы быть нормальным руководителем», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.