Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мор: не понимаю разговоров: «Зачем тратиться?» Как зачем? «Спартак» должен быть чемпионом

Мор: не понимаю разговоров: «Зачем тратиться?» Как зачем? «Спартак» должен быть чемпионом
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о внушительных трансферных тратах московского клуба этой зимой.

«В истории с Саласаром и «Спартаком» ключевое, что пока он только может перейти. У «Спартака» остался один гештальт — центральный полузащитник хорошего уровня. С Иличем не получилось — пытаются взять Саласара. Топ-клубы и должны тратиться на качественных футболистов. Я не понимаю этих разговоров: «А зачем так тратиться?» Как зачем? «Спартак» должен быть чемпионом! Они уступают по составу «Зениту», поэтому нужны вложения, чтобы бороться за чемпионство.

Зачем вообще вкладываться, если не выигрывать чемпионат? Нужно что-то делать, чтобы быть лучшим клубом. Что ни сделай, ты всё равно плохой. Даёшь деньги, чтобы побороться с «Зенитом» — всё равно не так. Я не представляю, что нужно сделать, чтобы быть нормальным руководителем», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Кого должны успеть отпустить топы РПЛ? У «Спартака» три кандидата, у «Зенита» — два
Кого должны успеть отпустить топы РПЛ? У «Спартака» три кандидата, у «Зенита» — два
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android