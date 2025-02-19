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«Торпедо» арендовало защитника московского «Динамо»

«Торпедо» арендовало защитника московского «Динамо»
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Футбольный клуб «Торпедо» объявил об аренде 19-летнего центрального защитника Кирилла Исаева из московского «Динамо». Соглашение заключено до 15 декабря 2025 года.

Фото: ФК «Торпедо»

«Кирилл, добро пожаловать в «Торпедо», — говорится в заявлении пресс-службы автозаводцев на официальном сайте.

Исаев является воспитанником академии «Чертаново». C лета 2022 года защитник выступал в системе московского «Динамо». В составе второй команды бело-голубых футболист провёл 54 матча, в которых забил два гола. Контракт Исаева с «Динамо» рассчитан до лета 2026 года.

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 43 очка за 21 матч. На первой строчке располагается калининградская «Балтика», которая заработала 45 очков.

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