Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов с «Брестом», Доннарумма тоже
Поделиться
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в заявку парижан на ответный стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА с «Брестом». Итальянский вратарь «ПЖС» Джанлуиджи Доннарумма также оказался в числе игроков, которые могут принять участие в этой встрече.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Брест
Брест, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «ПСЖ» — «Брест» состоится сегодня, 19 февраля, и начнётся в 23:00 мск. Первая встреча между командами завершилась победой парижан со счётом 3:0.
Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» минувшим летом. За этот период он принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в пяти из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение голкипера с клубом рассчитано до лета 2029 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 февраля 2025
-
13:07
-
13:00
-
12:49
-
12:41
-
12:27
-
12:23
-
12:17
-
11:55
-
11:50
-
11:40
-
11:31
-
11:27
-
11:22
-
11:20
-
11:03
-
10:56
-
10:50
-
10:31
-
10:21
-
10:10
-
10:08
-
10:00
-
09:50
-
09:42
-
09:36
-
09:32
-
09:30
-
08:42
-
08:30
-
08:27
-
08:00
-
07:57
-
07:39
-
07:36
-
07:30