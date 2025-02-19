Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов с «Брестом», Доннарумма тоже

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в заявку парижан на ответный стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА с «Брестом». Итальянский вратарь «ПЖС» Джанлуиджи Доннарумма также оказался в числе игроков, которые могут принять участие в этой встрече.

Матч «ПСЖ» — «Брест» состоится сегодня, 19 февраля, и начнётся в 23:00 мск. Первая встреча между командами завершилась победой парижан со счётом 3:0.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» минувшим летом. За этот период он принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в пяти из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение голкипера с клубом рассчитано до лета 2029 года.