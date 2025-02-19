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Ван Боммел — о Сержиу Консейсау: заходить в команду по ходу сезона никогда не бывает легко

Ван Боммел — о Сержиу Консейсау: заходить в команду по ходу сезона никогда не бывает легко
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Бывший полузащитник «Милана» и сборной Нидерландов Марк ван Боммел, ранее возглавлявший «Антверпен», ответил на вопрос, является ли португальский специалист Сержиу Консейсау подходящим тренером для «россонери».

«Сегодня я делаю ту же работу, что и он, поэтому несправедливо говорить о работе коллеги. Но он очень хорошо начал с победы в Суперкубке, он изменил и перестроил команду: кроме того, заходить в команду по ходу сезона никогда не бывает легко. Это правда, иногда команда не обладает его характером во всех отношениях, но это не такая уж мгновенная передача. Это требует времени и тренировок. Он фанат работы, то, что он сделал в «Порту», ​​показывает это», — приводит слова ван Боммела Milan News.

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