Стало известно, когда «Урал» объявит о переходе Селихова

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил, что голкипер Александр Селихов прошёл медосмотр, сегодня клуб объявит о переходе экс-вратаря «Спартака».

«Саша прошёл медосмотр. Сегодня объявим», — приводит слова Иванова «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Селихов провёл за «Спартак» восемь матчей во всех турнирах, в которых три раза отыграл «на ноль». Зимой красно-белые объявили о расставании с вратарём. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.

«Урал» после первого круга Мелбет Первой лиги занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Балтики» на восемь очков.