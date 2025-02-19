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Игорь Колыванов: Глебов в «Динамо» — подарок! Хорошее вложение клуба

Игорь Колыванов: Глебов в «Динамо» — подарок! Хорошее вложение клуба
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Известный российский специалист Игорь Колыванов поделился мнением относительно готовящегося перехода полузащитника «Ростова» Данила Глебова в московское «Динамо».

«Глебов в «Динамо» — подарок! Это однозначное усиление и один из тех футболистов, который нужен в опорной зоне «Динамо». Глебов — настоящий опорник, который умеет отбирать. У него есть лидерские качества, которые он показал в «Ростове». Хорошее вложение клуба. Главное, чтобы влился в коллектив, потому что до возобновления чемпионата осталось совсем немного. Надеюсь, он поможет выполнять поставленные перед командой задачи», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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