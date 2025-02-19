«Факел» близок к покупке Пуси — источник

27-летний албанский нападающий Белайди Пуси близок к переходу в воронежский «Факел». Сейчас он защищает цвета азербайджанского клуба «Шамахы». О возможном трансфере сообщает телеграм-канал "Наглецы из Воронежа".

Отмечается, что Пуси уже покинул расположение «Шамахы». Он успел провести в текущем сезоне 21 матч, забил пять голов, отдал пять результативных передач и заработал восемь жёлтых карточек. Ранее он играл в азербайджанском «Туране» и албанском «Скендербеу».

Напомним, на момент зимней паузы воронежский клуб идёт в зоне переходных матчей в турнирной таблице РПЛ. Свой первый официальный матч в весенней части сезона «Факел» проведёт на выезде с подмосковными «Химками», игра 19-го тура Российской Премьер-Лиги состоится 2 марта.