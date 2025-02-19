Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Факел» близок к покупке Пуси — источник

«Факел» близок к покупке Пуси — источник
Комментарии

27-летний албанский нападающий Белайди Пуси близок к переходу в воронежский «Факел». Сейчас он защищает цвета азербайджанского клуба «Шамахы». О возможном трансфере сообщает телеграм-канал "Наглецы из Воронежа".

Отмечается, что Пуси уже покинул расположение «Шамахы». Он успел провести в текущем сезоне 21 матч, забил пять голов, отдал пять результативных передач и заработал восемь жёлтых карточек. Ранее он играл в азербайджанском «Туране» и албанском «Скендербеу».

Напомним, на момент зимней паузы воронежский клуб идёт в зоне переходных матчей в турнирной таблице РПЛ. Свой первый официальный матч в весенней части сезона «Факел» проведёт на выезде с подмосковными «Химками», игра 19-го тура Российской Премьер-Лиги состоится 2 марта.

Материалы по теме
Защитник «Факела» Дзиов: я считал, что Кордоба какой-то русский пацанчик
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android