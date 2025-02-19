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Игорь Колыванов: Карпин — амбициозный человек и хочет чего-то большего, чем «Ростов»

Игорь Колыванов: Карпин — амбициозный человек и хочет чего-то большего, чем «Ростов»
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Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов отреагировал на слухи о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

«Специалисты приходят и уходят. Валерий Георгиевич достаточно неплохо работал много лет в «Ростове». Но работать в клубе, который не ставит самых высоких задач, — это одно. У «Ростова» неплохая молодёжь, поставленная игра, команда смотрелась. Но Карпин — амбициозный человек и хочет чего-то большего. Может быть, Валерий Георгиевич и устал от переездов — такова сейчас логистика. Интересная игра «Ростова» — одна из заслуг Карпина», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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