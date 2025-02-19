Гендиректор «Балтики»: Калининград — футбольный город

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов назвал Калининград футбольным городом, приведя в пользу этого тезиса несколько аргументов. В частности, он отметил высокую посещаемость домашних матчей команды даже при условии игры в Первой лиге.

«Действительно, в Калининграде гораздо больше футбольных болельщиков, эта культура здесь более развита. Средняя посещаемость матчей в РПЛ составляла более 11 тысяч зрителей. В ФНЛ примерно так же. Уровень популярности футбола несопоставим с Нижним Новгородом. Цифры по продаже атрибутики тоже говорят о том, что Калининград – это футбольный город. Это сильно ощущается», — приводит слова Измайлова Metaratings.

По итогам осенней части сезона-2024/2025 «Балтика» лидирует в розыгрыше Мелбет Первой лиги, набрав 45 очков в 21 матче, и находится в зоне прямого выхода в РПЛ с восьмиочковым отрывом от зоны стыковых матчей.