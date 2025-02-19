Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Балтики»: Калининград — футбольный город

Гендиректор «Балтики»: Калининград — футбольный город
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов назвал Калининград футбольным городом, приведя в пользу этого тезиса несколько аргументов. В частности, он отметил высокую посещаемость домашних матчей команды даже при условии игры в Первой лиге.

«Действительно, в Калининграде гораздо больше футбольных болельщиков, эта культура здесь более развита. Средняя посещаемость матчей в РПЛ составляла более 11 тысяч зрителей. В ФНЛ примерно так же. Уровень популярности футбола несопоставим с Нижним Новгородом. Цифры по продаже атрибутики тоже говорят о том, что Калининград – это футбольный город. Это сильно ощущается», — приводит слова Измайлова Metaratings.

По итогам осенней части сезона-2024/2025 «Балтика» лидирует в розыгрыше Мелбет Первой лиги, набрав 45 очков в 21 матче, и находится в зоне прямого выхода в РПЛ с восьмиочковым отрывом от зоны стыковых матчей.

Материалы по теме
«Новичок на просмотре». На тренировку «Балтики» забежал необычный гость
Истории
«Новичок на просмотре». На тренировку «Балтики» забежал необычный гость
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android