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«300-350 тысяч в месяц». Тикнизян — о расходах для комфортной жизни в Москве

«300-350 тысяч в месяц». Тикнизян — о расходах для комфортной жизни в Москве
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Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, что для комфортной жизни в столице Российской Федерации нужно тратить около 300-350 тысяч рублей в месяц. Футболист отметил, что такие расходы необходимы человеку, если у него есть семья.

— Сколько нужно денег семье для нормальной жизни в Москве?
— Буду честен в этом вопросе и постараюсь дать честный ответ. Когда вижу, как некоторые люди отвечают про 30 или 50 тысяч рублей… В наше время, с нашей инфляцией, к большому сожалению, этих денег недостаточно. Вот если говорить про базовую семью — муж, жена, маленький ребёнок, не затрагивая родственников, которым тоже финансово помогаешь, это 300-350 тысяч рублей в месяц будет уходить на нормальную жизнь. Что я подразумеваю под «нормальной жизнью»: поход в поликлиники, покупка продуктов, передвижение, развлечения, — приводит слова Тикнизяна «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне 25-летний Тикнизян принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Наира с «Локомотивом» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Локомотив» — пятый (35 очков).

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