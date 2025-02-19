Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Обстоятельства так сложились». Антон Зиньковский прокомментировал возвращение в «Крылья»

«Обстоятельства так сложились». Антон Зиньковский прокомментировал возвращение в «Крылья»
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний нападающий «Спартака» Антон Зиньковский поделился эмоциями от возвращения в самарские «Крылья Советов». Форвард присоединился к клубу на правах аренды.

«Приятно вернуться домой в родной город, родную команду. Конечно, обстоятельства так сложились, что из «Спартака» нужно было уйти в аренду, получить игровое время. Поэтому я здесь.

Сколько думал над предложением? Естественно, думал я недолго (улыбается). Знал и надеялся, что это предложение у меня есть. Первое время об этом не думал, но когда понял, что точно нужно уходить, то решил, что в плане игровой практики мне будет лучше», — сказал Зиньковский в интервью пресс-службе «Крыльев».

Зиньковский выступал в составе «Крыльев Советов» с 2019 по 2022 год. За этот период он принял участие в 117 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 31 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

Материалы по теме
Эксклюзив
В «Крыльях» прокомментировали приобретения Гагнидзе и Зиньковского
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android