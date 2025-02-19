Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ван Боммел: считаю «Милан» своим домом, хотел бы проверить себя в Серии А

Ван Боммел: считаю «Милан» своим домом, хотел бы проверить себя в Серии А
Комментарии

Бывший полузащитник «Милана» и сборной Нидерландов Марк ван Боммел, ранее возглавлявший «Антверпен», ответил на вопрос о своём желании поработать в Серии А, а также отреагировал на слухи о своём возможном назначении на пост главного тренера «россонери».

«Для всех тренеров Серия А — это большой вызов: уровень очень высок. Разумеется, я хотел бы проверить и себя: я ищу доминирующий футбол. Считаю «Милан» своим домом: я пришёл в 34 года, поздно, но сразу же установилась отличная связь с болельщиками. Я знаю, что летом обо мне говорили как о возможном тренере «россонери», но признаюсь, что никто меня не искал. Я не контактировал с Ибрагимовичем», — приводит слова ван Боммела Milan News.

Материалы по теме
Ван Боммел — о Сержиу Консейсау: заходить в команду по ходу сезона никогда не бывает легко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android