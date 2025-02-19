Ван Боммел: считаю «Милан» своим домом, хотел бы проверить себя в Серии А

Бывший полузащитник «Милана» и сборной Нидерландов Марк ван Боммел, ранее возглавлявший «Антверпен», ответил на вопрос о своём желании поработать в Серии А, а также отреагировал на слухи о своём возможном назначении на пост главного тренера «россонери».

«Для всех тренеров Серия А — это большой вызов: уровень очень высок. Разумеется, я хотел бы проверить и себя: я ищу доминирующий футбол. Считаю «Милан» своим домом: я пришёл в 34 года, поздно, но сразу же установилась отличная связь с болельщиками. Я знаю, что летом обо мне говорили как о возможном тренере «россонери», но признаюсь, что никто меня не искал. Я не контактировал с Ибрагимовичем», — приводит слова ван Боммела Milan News.