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Тренер ЦСКА Николич положительно оценил работу с полузащитником Пьяничем

Тренер ЦСКА Николич положительно оценил работу с полузащитником Пьяничем
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич доволен боснийским полузащитником команды Миралемом Пьяничем. Напомним, хавбек присоединился к армейцам в летнее трансферное окно — 2024.

«Я бы оценил работу с Миралемом на отлично, всё взаимно, всё прекрасно. Он мне нравится как игрок, очень хорошо помогает в команде, я сильно доволен им. Вижу его на разных позициях в новой схеме», — приводит слова Николича ТАСС.

В нынешнем сезоне Пьянич сыграл за ЦСКА 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего футболиста составляет € 2,5 млн. За свою профессиональную игровую карьеру Пьянич выступал за «Метц», «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону», «Бешикташ» и «Шарджу».

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