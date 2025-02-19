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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вышел в плей-офф азиатской ЛЧ за счёт снятия соперника с турнира

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вышел в плей-офф азиатской ЛЧ за счёт снятия соперника с турнира
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«Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого вышел в плей-офф азиатской Лиги чемпионов. Китайской команде помогла неожиданная случайность.

Так, «Шанхай» благодаря победе в последнем туре поднялся на восьмое место в таблице азиатской ЛЧ. Путёвку в плей-офф получают команды, занявшие места в топ-8. Однако сегодня, 19 февраля, конкуренты могли обойти команду Слуцкого, если бы победили в своих матчах.

На помощь «Шанхай Шэньхуа» пришла удача. Так, клуб «Шаньдун Тайшань» не смог набрать состав на матч последнего тура. Официальная причина — «физический дискомфорт» игроков. Соответственно, матч был отменён, а «Шаньдун» сняли с турнира.

Таким образом, благодаря снятию «Шаньдун Тайшань» команда Леонида Слуцкого теперь точно не опустится ниже восьмого места, независимо от результатов матчей конкурентов.

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