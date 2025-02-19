Тренер «Зенита»: Педро стал главной фигурой сборной Бразилии на молодёжном чемпионате ЮА

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о выступлении нападающего сине-бело-голубых Педро на чемпионате Южной Америки U20 в составе молодёжной сборной Бразилии, а также оценил вероятность попадания игрока в основную национальную команду своей страны.

«Педро не первый раз играл на этом турнире. Теперь он его двукратный победитель. В итоге он очень неплохо справился. Понятно, что поля на турнире были не лучшего качества, и сам чемпионат Южной Америки U20 не сравнить с РПЛ.

Наш игрок стал главной фигурой в сборной. Кстати, по окончании турнира я разговаривал с его главным тренером. Он сказал, что очень благодарен «Зениту» за то, что клуб отпустил игрока на чемпионат Южной Америки U20. Потому что без Педро выполнить задачу и взять золото, скорее всего, было бы гораздо сложнее.

Не думаю, что для Педро хорошее выступление на молодёжном чемпионате Южной Америки — это сразу же заявка на попадание в сборную Бразилии, но, безусловно, позитивный момент в этом плане. И хорошая возможность показать и доказать свою состоятельность в будущем», — приводит слова Оливейры «Матч ТВ».

На счету Педро два гола и шесть результативных передач в девяти матчах турнира. Ранее Педро уже становился молодёжным чемпионом Южной Америки — на турнире 2023 года, который стал для Бразилии победным, он провёл восемь матчей из девяти возможных, забил два гола и выполнил два результативных паса.

Педро присоединился к сине-бело-голубым в феврале 2024 года. В текущем сезоне он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 декабря 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.