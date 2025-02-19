Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Муми Нгамалё: у «Динамо» есть характер, чтобы бороться за чемпионство

Муми Нгамалё: у «Динамо» есть характер, чтобы бороться за чемпионство
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний нападающий московского «Динамо» Муми Нгамалё ответил на вопрос, готовы ли бело-голубые бороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

– Сейчас «Динамо» находится на четвёртом месте с отставанием в четыре очка от лидеров. Вы готовы к борьбе за чемпионство?
– Думаю, да. Каждый в команде настроен на то, чтобы бороться за первое место. Сейчас на сборах мы закладываем в подготовке максимум для того, чтобы быть способными к этой борьбе. Важно, что у «Динамо» есть характер, — приводит слова Нгамалё «Советский спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».

Материалы по теме
Игорь Колыванов: Глебов в «Динамо» — подарок! Хорошее вложение клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android