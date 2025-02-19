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Игрок «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о зимних трансферах клуба

Игрок «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о зимних трансферах клуба
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о зимних трансферах «горожан». Напомним, состав английского клуба пополнил защитники Абдукодир Хусанов и Витор Рейс, нападающий Омар Мармуш, а также полузащитник Нико Гонсалес.

«Когда у тебя такая успешная команда, как наша, в течение последних семи или восьми лет, тебе нужна свежая кровь или новая энергия. Во-первых, чтобы попытаться оказать давление на играющих парней, создать конкуренцию, а также привнести что-то новое, потому что твой ум устаёт. Ты делаешь одни и те же вещи годами, и тебе нужны новые игроки, так что хорошо, что они пришли помочь. Они собираются привнести новый огонь», — приводит слова Силвы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

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