Радимов: трансферная кампания «Зенита» соответствует амбициям клуба

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов оценил трансферную кампанию санкт-петербургского клуба. Он заявил, что уровень приобретений соответствует амбициям сине-бело-голубых в год столетия. Также Радимов допустил, что «Зенит» ещё может оформить новые трансферы до закрытия зимнего окна.

«В целом, конечно, трансферная кампания «Зенита» соответствует амбициям клуба в год столетия. И вполне возможно, что она ещё не закончена, есть ещё некоторое время. В целом все на своих местах остались. Например, центральные защитники, плюс вернулся Дркушич. Если в прошлом году где-то кем-то были недовольны, травмой кого-то могло выбить, то сейчас по два человека на место — и конкурентоспособных», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в шести последних сезонах подряд.