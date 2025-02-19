Гасилин: у нас сильный тренерский цех, но в Европе наших специалистов не особо ждут

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин считает, что в России сформировался сильный тренерский цех. Гасилин допустил, что российские специалисты могли бы работать в европейских клубах.

«Мне в целом импонирует наш тренерский цех. Вопрос в том, хотят ли наших специалистов видеть в тех клубах (европейских. — Прим. «Чемпионата»). За последние годы в топ‑чемпионаты уезжал только Слуцкий. Хотя это промежуток в 30 лет, а может, и больше. Наверное, нас не особо там ждут. Но, на мой взгляд, у нас сильный тренерский цех», — приводит слова Гасилина «Матч ТВ».

Напомним, Леонид Слуцкий возглавлял английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс». Сейчас российский специалист работает в Китае. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки». Действующий чемпион России — «Зенит».