Рязанцев — об отсутствии трансферов «Краснодара»: им может помочь сыгранность состава

Бывший российский футболист Александр Рязанцев прокомментировал отсутствие трансферов у «Краснодара» этой зимой.

«На вопрос об отсутствии трансферов «Краснодара» ответит весна. Если клуб чувствует, что им хватит текущего состава для победы в чемпионате — хорошо. А мы посмотрим. «Краснодару» может помочь сыгранность состава. Если лидеры будут здоровы и в хорошей форме, то почему бы не побороться за титул?» — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).