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Экс-игрок «Реала» Варан описал, каким тренером является Зинедин Зидан

Экс-игрок «Реала» Варан описал, каким тренером является Зинедин Зидан
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Бывший центральный защитник «Реала» и сборной Франции Рафаэль Варан рассказал, каким тренером является Зинедин Зидан, ранее возглавлявший «сливочных».

«Очень спокойный, позитивный, всегда готовый защитить своих игроков. Когда тренер вселяет в своих игроков такую ​​уверенность, игроки хотят отвечать тем же», — приводит слова Варана New York Times.

52-летний французский специалист возглавлял мадридский «Реал» с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021-й. Как тренер Зидан три раза выигрывал Лигу чемпионов со «сливочными» и по два раза побеждал в Ла Лиге, Суперкубке Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

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