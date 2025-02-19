Экс-игрок «Реала» Варан описал, каким тренером является Зинедин Зидан

Бывший центральный защитник «Реала» и сборной Франции Рафаэль Варан рассказал, каким тренером является Зинедин Зидан, ранее возглавлявший «сливочных».

«Очень спокойный, позитивный, всегда готовый защитить своих игроков. Когда тренер вселяет в своих игроков такую ​​уверенность, игроки хотят отвечать тем же», — приводит слова Варана New York Times.

52-летний французский специалист возглавлял мадридский «Реал» с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021-й. Как тренер Зидан три раза выигрывал Лигу чемпионов со «сливочными» и по два раза побеждал в Ла Лиге, Суперкубке Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.