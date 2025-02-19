Рязанцев: денег у «Спартака» не меньше, чем у «Зенита», но проблемы с успешностью новичков

Известный российский экс-футболист Александр Рязанцев высказался о насыщенных трансферных кампаниях «Спартака» и «Зенита» в зимнее трансферное окно. Он считает, что успешность новичков обоих клубов покажет непосредственно их игра на поле.

«У «Спартака» никогда не было трудностей с деньгами. Были проблемы с успешностью трансферов. Но я не сказал бы, что у «Спартака» когда-то было меньше денег, чем у «Зенита». Всё рассудит футбольное поле. Дорогие новички должны адаптироваться, но вполне возможно, что кто-то заиграет сразу», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.