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Матвей Сафонов выступил с заявлением перед матчем «ПСЖ» с «Брестом» в Лиге чемпионов

Матвей Сафонов выступил с заявлением перед матчем «ПСЖ» с «Брестом» в Лиге чемпионов
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Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов выступил с заявлением в преддверии ответного стыкового матча Лиги чемпионов с «Брестом».

«Сегодня нас ждёт матч в ЛЧ против «Бреста», в выездной игре сделали неплохой задел перед домашней встречей. Для меня было достаточно неожиданно попасть на соперника из Франции. Хоть и хочется новых вызовов и разнообразия, но всегда есть плюс в том, что дорога не занимает много времени», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Матч «ПСЖ» — «Брест» состоится сегодня, 19 февраля, и начнётся в 23:00 мск. Первая встреча между командами завершилась победой парижан со счётом 3:0.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» минувшим летом. За этот период он принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в пяти из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение голкипера с клубом рассчитано до лета 2029 года.

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