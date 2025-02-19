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Беллингем дисквалифицирован на две игры за мат в адрес судьи в матче с «Осасуной»

Беллингем дисквалифицирован на две игры за мат в адрес судьи в матче с «Осасуной»
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Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем получил двухматчевую дисквалификацию за своё удаление в матче 24-го тура Примеры с «Осасуной», сообщает онлайн-издание AS со ссылкой на постановление дисциплинарного комитета Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

Испания — Примера . 24-й тур
15 февраля 2025, суббота. 18:15 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 15'     1:1 Будимир – 58'    
Удаления: нет / Беллингем – 39'

Напомним, главный арбитр встречи «Осасуна» — «Реал» Мадрид Хосе Мунуэра Монтеро показал англичанину красную карточку за нецензурное обращение. Отметим, что после матча тренер «Реала» Карло Анчелотти и сам футболист опровергли то, что Джуд использовал оскорбительные выражения в адрес судьи.

«Реал» по состоянию на сегодняшний день занимает второе место в турнирной таблице Примеры.

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