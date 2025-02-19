Беллингем дисквалифицирован на две игры за мат в адрес судьи в матче с «Осасуной»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем получил двухматчевую дисквалификацию за своё удаление в матче 24-го тура Примеры с «Осасуной», сообщает онлайн-издание AS со ссылкой на постановление дисциплинарного комитета Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

Напомним, главный арбитр встречи «Осасуна» — «Реал» Мадрид Хосе Мунуэра Монтеро показал англичанину красную карточку за нецензурное обращение. Отметим, что после матча тренер «Реала» Карло Анчелотти и сам футболист опровергли то, что Джуд использовал оскорбительные выражения в адрес судьи.

«Реал» по состоянию на сегодняшний день занимает второе место в турнирной таблице Примеры.