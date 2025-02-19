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Тренер «Торпедо» Кононов высказался о предстоящем матче со «Спартаком»

Тренер «Торпедо» Кононов высказался о предстоящем матче со «Спартаком»
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Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался о предстоящем товарищеском матче со «Спартаком». Встреча состоится 20 февраля.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
20 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Не начался
Торпедо М
Москва, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Завтра игра с «Спартаком» – заключительный матч на сборах. Для многих — долгожданный. Насколько он важен для вас? И на какие вопросы он должен помочь ответить?
— Для нас ключевым остаётся старт сезона. Хотя на сборах важен каждый матч, игра со «Спартаком» всегда вызывает особый интерес. Однако основное внимание мы уделяем функциональной готовности нашей команды и тактическим аспектам. В таких играх хочется увидеть, как команда будет выглядеть против сильного соперника.

Тем не менее этот матч не имеет определяющего значения. Это товарищеская встреча, и основное внимание сконцентрировано всё-таки на подготовке к сезону. Важно оценить наши наработки и убедиться, что все игроки в порядке.

Результат не стоит на первом плане. Основная задача – проверить эффективность проделанной работы и убедиться, что команда подойдёт к началу сезона в наилучшей форме, — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.

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