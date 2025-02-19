Тренер «Торпедо» Кононов высказался о предстоящем матче со «Спартаком»

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался о предстоящем товарищеском матче со «Спартаком». Встреча состоится 20 февраля.

— Завтра игра с «Спартаком» – заключительный матч на сборах. Для многих — долгожданный. Насколько он важен для вас? И на какие вопросы он должен помочь ответить?

— Для нас ключевым остаётся старт сезона. Хотя на сборах важен каждый матч, игра со «Спартаком» всегда вызывает особый интерес. Однако основное внимание мы уделяем функциональной готовности нашей команды и тактическим аспектам. В таких играх хочется увидеть, как команда будет выглядеть против сильного соперника.

Тем не менее этот матч не имеет определяющего значения. Это товарищеская встреча, и основное внимание сконцентрировано всё-таки на подготовке к сезону. Важно оценить наши наработки и убедиться, что все игроки в порядке.

Результат не стоит на первом плане. Основная задача – проверить эффективность проделанной работы и убедиться, что команда подойдёт к началу сезона в наилучшей форме, — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.