Андрей Аршавин оценил шансы «Манчестер Сити» пройти «Реал» в Лиге чемпионов

Известный российский экс-футболист Андрей Аршавин оценил шансы «Манчестер Сити» пройти «Реал» в стыковых матчах Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Напомним, первая игра состоялась в Манчестере и завершилась поражением «горожан» со счётом 2:3. Ответная встреча пройдёт сегодня, 19 февраля, в Мадриде. Стартовый свисток — в 23:00 мск.

«У «Манчестер Сити» есть шансы пройти «Реал», но они не очень велики. Чудо произошло, когда «Реал» обыграл «Сити» у них дома. По игре «сливочные» были лучше, однако у них сейчас есть проблемы. Они смогли выиграть, и этот результат предопределяет — мала вероятность, что «Сити» сможет сегодня победить», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.