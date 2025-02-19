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Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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Андрей Аршавин оценил шансы «Манчестер Сити» пройти «Реал» в Лиге чемпионов

Андрей Аршавин оценил шансы «Манчестер Сити» пройти «Реал» в Лиге чемпионов
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Известный российский экс-футболист Андрей Аршавин оценил шансы «Манчестер Сити» пройти «Реал» в стыковых матчах Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Напомним, первая игра состоялась в Манчестере и завершилась поражением «горожан» со счётом 2:3. Ответная встреча пройдёт сегодня, 19 февраля, в Мадриде. Стартовый свисток — в 23:00 мск.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Манчестер Сити» есть шансы пройти «Реал», но они не очень велики. Чудо произошло, когда «Реал» обыграл «Сити» у них дома. По игре «сливочные» были лучше, однако у них сейчас есть проблемы. Они смогли выиграть, и этот результат предопределяет — мала вероятность, что «Сити» сможет сегодня победить», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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