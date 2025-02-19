Радимов: уход Клаудиньо — вообще ни капли не потеря для «Зенита»

Бывший футболист и тренер «Зенита» Владислав Радимов высказался о полузащитнике Клаудиньо, который этой зимой ушёл из санкт-петербургского клуба в катарский «Аль-Садд».

«Уход Клаудиньо — вообще ни капли не потеря. Отдал он очень много. Молодец. Здорово. Но последний год по Клаудинью видно было, что он уже не то. Абсолютно не то. И выход, мне кажется, абсолютно правильный был для всех. Только я думал, что он действительно в Бразилию уедет. Но он выбрал более комфортный вариант для себя и заработать денег. Вот вся история», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Клаудиньо выступал за санкт-петербургский «Зенит» с 2021 года. За это время бразилец принял участие в 121 матче, забил 21 гол и отдал 31 результативную передачу. Вместе с сине-бело-голубыми футболист трижды становился чемпионом России, три раза — победителем Суперкубка и однажды — обладателем Кубка страны.