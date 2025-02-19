«Урал» объявил о переходе Александра Селихова

Пресс-служба футбольного клуба «Урал» объявила о переходе бывшего голкипера «Амкара» и «Спартака» Александра Селихова, опубликовав соответствующее видео в своём телеграм-канале.

«Спартак» российский вратарь покинул в конце января этого года. В нынешнем сезоне Селихов провёл за красно-белых восемь матчей во всех турнирах, в которых три раза отыграл «на ноль». Зимой красно-белые объявили о расставании с вратарём. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.

«Урал» после первого круга Мелбет Первой лиги занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Балтики» на восемь очков.