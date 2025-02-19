Александр Селихов подписал контракт с «Уралом» до конца сезона

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что экс-голкипер «Спартака» Александр Селихов подписал контракт с екатеринбургским клубом до конца сезона-2024/2025.

«Саша приехал в расположение команды и подписал с нами контракт. Сейчас поедет на первую тренировку. Мы считаем Сашу очень хорошим вратарём. По сроку контракта многое будет зависеть от того, как выступим в чемпионате. Пока контракт будет до конца сезона», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, «Спартак» российский вратарь покинул в конце января этого года. В нынешнем сезоне Селихов провёл за красно-белых восемь матчей во всех турнирах, в которых три раза отыграл «на ноль».