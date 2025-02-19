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Экс-игрок «Рубина» Рязанцев: Даку делает 35% успеха команды

Экс-игрок «Рубина» Рязанцев: Даку делает 35% успеха команды
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Бывший футболист «Рубина» Александр Рязанцев заявил, что сохранение нападающего Мирлинда Даку в составе — это большой успех для казанского клуба. В зимнее трансферное окно игроком интересовались топ-клубы РПЛ.

«Я не думаю, что «Рубин» покажет какой-то сверхуспех и займёт четвёртое-пятое место. Та шестёрка, которая есть сейчас, так и останется. «Рубин» будет пониже.

Для «Рубина» победа и огромный успех то, что они оставили Даку. Он делает 30-35% успеха команды. Как минимум в случае его ухода очень трудно было бы найти равноценную замену», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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