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Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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Погребняк: не вижу фаворита в матче «Реал» — «Манчестер Сити»

Погребняк: не вижу фаворита в матче «Реал» — «Манчестер Сити»
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Бывший нападающий «Зенита», «Штутгарта» и «Фулхэма» Павел Погребняк завил, что не видит фаворита в ответной стыковой встрече Лиги чемпионов УЕФА между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Гвардиола сказал, что у «Манчестер Сити» есть всего 1%, чтобы пройти «Реал»? Все мы знаем, что тренеры иногда на пресс-конференциях, так сказать, очень коварно себя ведут. Поэтому, конечно, там не 1%. Для меня это непредсказуемый поединок. У «Сити», я думаю, процентов 50 точно. Я не вижу фаворита в этом матче. Думаю, «Реал» пройдёт дальше — это из фаворитов Лиги чемпионов, как обычно», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

Матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится сегодня, 19 февраля. Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслужит бригада арбитров из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. Первый стыковой матч между этими командами завершился в пользу «Реала» со счётом 3:2. Победитель двухматчевого противостояния получит путёвку в 1/8 финала турнира. «Королевский клуб» является действующим победителем Лиги чемпионов.

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