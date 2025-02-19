Погребняк: не вижу фаворита в матче «Реал» — «Манчестер Сити»

Бывший нападающий «Зенита», «Штутгарта» и «Фулхэма» Павел Погребняк завил, что не видит фаворита в ответной стыковой встрече Лиги чемпионов УЕФА между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».

«Гвардиола сказал, что у «Манчестер Сити» есть всего 1%, чтобы пройти «Реал»? Все мы знаем, что тренеры иногда на пресс-конференциях, так сказать, очень коварно себя ведут. Поэтому, конечно, там не 1%. Для меня это непредсказуемый поединок. У «Сити», я думаю, процентов 50 точно. Я не вижу фаворита в этом матче. Думаю, «Реал» пройдёт дальше — это из фаворитов Лиги чемпионов, как обычно», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

Матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится сегодня, 19 февраля. Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслужит бригада арбитров из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. Первый стыковой матч между этими командами завершился в пользу «Реала» со счётом 3:2. Победитель двухматчевого противостояния получит путёвку в 1/8 финала турнира. «Королевский клуб» является действующим победителем Лиги чемпионов.