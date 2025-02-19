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Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
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«Трудно подобрать правильные слова». Варан рассказал о своих отношениях с тен Хагом

«Трудно подобрать правильные слова». Варан рассказал о своих отношениях с тен Хагом
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Бывший центральный защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Рафаэль Варан рассказал о своих отношениях с экс главным тренером манкунианцев Эриком тен Хагом.

«Трудно подобрать правильные слова. Иногда они были очень напряжёнными. Иногда он пытался выслушать отзывы игроков. Иногда он принимал решения, не прислушиваясь к чувствам игроков. Так что были взлёты и падения. Иногда это было сложно.

У нас была серьёзная дискуссия. Мы рассказали друг другу некоторые истины, но затем я не играл почти два месяца. Я сказал, что не согласен с некоторыми способами решения проблем, касающихся взаимоотношений между ним и командой. Я не считал, что это хорошо для команды, потому что некоторые игроки были совсем не удовлетворены. Это было нехорошо с точки зрения взаимоотношений с тренером. Он сказал: «Хорошо, я тебя понял», и после этого я больше не играл», — приводит слова Варана New York Times.

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