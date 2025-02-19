Черышев: некрасиво тратить, как «Спартак», по отношению к ситуации в стране

Главный тренер «Равшана» Дмитрий Черышев высказался о работе московского «Спартака» на трансферном рынке этой зимой. Напомним, к команде Деяна Станковича в зимнее межсезонье присоединились нападающий Ливай Гарсия из АЕКа, аргентинский вингер Пабло Солари из «Ривер Плейт» и голкипер Илья Помазун из ЦСКА.

— Они действительно сильные, хорошие футболисты. Но сумма реально большая. Я считаю, что это некрасиво сейчас по отношению к ситуации, которая происходит.

— Имеете в виду ситуацию в стране?

— Конечно. Я понимаю, что сейчас сложно развивать своих молодых футболистов, но у нас есть такая возможность. Мы не играем в еврокубках, и поэтому так вот просто — раз и покупать футболиста… Ну, займут они второе место или третье, потратив такие баснословные деньги. А дальше что? — приводит слова Черышева «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки». Действующий чемпион России — «Зенит».