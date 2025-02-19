Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черышев: некрасиво тратить, как «Спартак», по отношению к ситуации в стране

Черышев: некрасиво тратить, как «Спартак», по отношению к ситуации в стране
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Равшана» Дмитрий Черышев высказался о работе московского «Спартака» на трансферном рынке этой зимой. Напомним, к команде Деяна Станковича в зимнее межсезонье присоединились нападающий Ливай Гарсия из АЕКа, аргентинский вингер Пабло Солари из «Ривер Плейт» и голкипер Илья Помазун из ЦСКА.

— Они действительно сильные, хорошие футболисты. Но сумма реально большая. Я считаю, что это некрасиво сейчас по отношению к ситуации, которая происходит.

— Имеете в виду ситуацию в стране?
— Конечно. Я понимаю, что сейчас сложно развивать своих молодых футболистов, но у нас есть такая возможность. Мы не играем в еврокубках, и поэтому так вот просто — раз и покупать футболиста… Ну, займут они второе место или третье, потратив такие баснословные деньги. А дальше что? — приводит слова Черышева «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки». Действующий чемпион России — «Зенит».

Материалы по теме
Виллиан Жозе забил третий гол в пяти матчах после ухода из «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android