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Александр Рязанцев высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Александр Рязанцев высказался о чемпионской гонке в РПЛ
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Бывший полузащитник казанского «Рубина» и московского «Торпедо» Александр Рязанцев высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Надеюсь, гонка за чемпионство в РПЛ будет интересной и захватывающей, а всё решится в последних турах. Сейчас мы видим, что «Зенит» и «Спартак» сделали много приобретений. Но это двоякая ситуация, потому что игрокам нужно время на адаптацию и сыгранность. За этим будет интересно наблюдать. Да и в целом посмотреть за первой шестёркой будет крайне интересно», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

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