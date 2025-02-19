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Радимов рассказал, кто должен играть на позиции правого защитника в «Зените»

Радимов рассказал, кто должен играть на позиции правого защитника в «Зените»
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Известный экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением, кто должен играть на позиции правого защитника в составе сине-бело-голубых. Эксперт признался, что ему нравится игра бразильца Густаво Мантуана. Единственный фактор, который говорит не в пользу Мантуана — отсутствие российского паспорта и статус легионера в РПЛ.

«Мантуан убеждает своей игрой — мобильный, цепкий, быстрый. Мне Мантуан нравится. Он прибавил последнее время, последние годы, когда его брали только в аренду, а сейчас это полноценный контракт. Я, например, не считаю, что Мантуан на этой позиции слабее условных Караваева и Волкова, но единственная проблема — у него паспорт», — приводит слова Владислава Радимова «РБ Спорт».

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